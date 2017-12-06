Мхитарян может перейти в «Интер»: СМИ

Полузащитник сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может быть переведен в «Интер», сообщает Арменпресс.

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо интересуется полузащитником «Интера» в Португалии Жоао Марио и готов вместо него предложить Хуана Мату. Но, по данным СМИ, «Интер» интересуется не Хуаном Мата, а Генрихом Мхитаряном.