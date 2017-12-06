Путин объявил об участии в президентских выборах РФ

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента", — сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ.

По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. "Спасибо вам за поддержку", — добавил российский лидер.

"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства.

Сотрудник завода Артем Баранов напомнил, что сегодня днем у Путина уже спрашивали о планах баллотироваться и глава государства сказал, что примет решение в ближайшее время. Баранов попросил президента огласить его и тем самым сделать рабочим подарок. Он также заверил главу государства во всеобщей поддержке.

Позднее работник ГАЗ рассказал журналистам, почему задал такой вопрос. "Эта идея у каждого жителя нашей страны, поэтому я просто снял ее, можно сказать, с языка жителей нашей страны, и выразил, думаю, общее мнение", — сообщил он. Мужчина добавил, что не сомневался в положительном ответе президента.

Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008-го по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова занял должность главы государства.

Очередные выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.