Азиатские индексы - 06-12-17
ТОКИО, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.97% и составил 22177.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.43% и составил 1765.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.29% и составил 3293.97 пункта, а HANG SENG снизился на 2.14% и составил 28224.80 пункта.
- 18:42 Азиатские индексы - 06-12-17
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