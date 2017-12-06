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Азиатские индексы - 06-12-17


ТОКИО, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.97% и составил 22177.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.43% и составил 1765.42 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.29% и составил 3293.97 пункта, а HANG SENG снизился на 2.14% и составил 28224.80 пункта.



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