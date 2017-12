Названы самые популярные ролики года

Самым популярным YouTube-роликом в этому году стало выступлениеучастника тайского телешоу «Певец под маской» (The Mask Singer). Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Verge. Исполнение композиции под названием Until we will become dust набрало более 182 миллионов просмотров.

На втором месте оказался танец под песню Эда Ширана Shape of You — его посмотрели почти 120 миллионов раз. Третье место досталось американскому коллективу Dude Perfect, который сделал видео о самых невероятных трюках с шариком для настольного тенниса (93 миллиона просмотров). В десятку самых популярных роликов также попало выступление юной чревовещательницы Дарси Линн Фармер на конкурсе America's Got Talent. Он более 41 миллиона просмотров.

Также в топ были включены эпизод Carpool Karaoke с Эдом Шираном (почти 40 миллионов), выступление Леди Гаги в перерыве Супербоула (37 миллионов), шуточный ролик с чтением по губам разговора Дональда Трампа и Барака Обамы в день инаугурации нового президента США (35 миллионов), «История всего мира» (35 миллионов), короткометражный мультфильм In a Heartbeat ифрагмент интервью профессора в эфире «Би-би-си», во время которого в комнату забежали дети рассказчика.