Американский журнал TIME назвал человеком года "нарушителей молчания" (The Silence Breakers) - женщин, которые привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На втором месте после подсчета голосов оказался президент США Дональд Трамп, на третьем - генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Движение, также известное как #MeToo (#ятоже), возникло после того, как The New York Times в октябре опубликовала расследование, в котором говорилось, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн десятилетиями домогался женщин, но эти случаи не предавались огласке. После этого о приставаниях с его стороны заявили десятки актрис и сотрудниц кинокомпаний, в том числе Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Леа Сейду, Лена Хиди, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли.

Вайнштейн ушел со всех постов в The Weinstein Company, которой он руководил, сейчас в отношении него ведется расследование.

Разоблачение Вайнштейна стало началом волны обвинений в домогательствах.