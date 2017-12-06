Число бездомных в США в 2017 году выросло впервые после Великой рецессии

Число бездомных американцев в текущем году увеличилось впервые после Великой рецессии (2007-2012 годы), основной причиной стал жилищный кризис на Тихоокеанском побережье страны, говорится в исследовании министерства жилищного строительства и городского развития США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В 2017 году без крыши над головой оставались в среднем 553,74 тыс. человек в сутки - на 0,7% больше, чем в 2016 году. Более трети из них - афроамериканцы.

Несмотря на восстановление американской экономики, стабильный рост занятости и рекорды фондового рынка, беднейшие слои населения по-прежнему не могут удовлетворить базовые потребности, отмечается в исследовании ведомства жилищного строительства и городского развития США.

В Лос-Анджелесе и его окрестностях число бездомных выросло до рекорда - 55 тыс. В Нью-Йорке прирост составил 4,1%, активное повышение наблюдалось в различных городах западных штатов - Сиэтле, Портленде, Сан-Диего, Сакраменто, Окленде.