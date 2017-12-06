В Вене стартовала встреча министра иностранных дел Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
17:33, 6 Декабрь, 2017
В Вене стартовала встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствует также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Твиттере пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Эдвард Налбандян 6 декабря отбыл в Вену, где 7-8 декабря примет участие в 24-м заседании Совета глав МИД государств-членов ОБСЕ. В Вене запланирована также встреча Эдварда Налбандяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.
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