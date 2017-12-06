Время в Ереване: 11:07:36,   6 Декабрь

Канадский режиссер сделал подборку главных вирусных роликов за 2017 год


Режиссер Люк Бержерон смонтировал и опубликовал на YouTube видео, в котором объединил фрагменты из 314 популярных видеороликов, вышедших в период с декабря 2016-го по ноябрь 2017-го, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В восьмиминутное видео попали самые разные сюжеты: экстремальные трюки, эффектные танцы, предложение руки и сердца, розыгрыши и другие ситуации, привлекшие внимание пользователей.

Всего на создание ролика, по словам самого Бержерона, ушло 280 часов. На поиск интересных видео он тратил по 40 часов в неделю.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации