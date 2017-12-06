Канадский режиссер сделал подборку главных вирусных роликов за 2017 год

Режиссер Люк Бержерон смонтировал и опубликовал на YouTube видео, в котором объединил фрагменты из 314 популярных видеороликов, вышедших в период с декабря 2016-го по ноябрь 2017-го, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В восьмиминутное видео попали самые разные сюжеты: экстремальные трюки, эффектные танцы, предложение руки и сердца, розыгрыши и другие ситуации, привлекшие внимание пользователей.

Всего на создание ролика, по словам самого Бержерона, ушло 280 часов. На поиск интересных видео он тратил по 40 часов в неделю.