Рукопись Джоан Роулинг о Гарри Поттере выставлена на аукцион в Лондоне за $160 тыс.

Миниатюрная 31-страничная рукопись Джоан Роулинг с короткими выдержками из первой книги о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" и иллюстрациями выставлена на английский аукцион Bloomsbury за 120 тыс. фунтов стерлингов (около $161 тыс). Об этом сообщили в среду в лондонском торговом доме.

Это крошечное произведение размером всего 4 см на 6 см было создано британской писательницей в 2004 году для благотворительных торгов. Манускрипт в твердой обложке зеленого цвета с тиснением был приобретен 13 лет назад за 10 тыс. фунтов ($13,4 тыс.) и находится, согласно сообщению, в прекрасном состоянии , сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обладатель раритета решил выставить его на продажу в связи с 20-летием выхода в свет книги "Гарри Поттер и философский камень", первые издания которой и все что связано с ними уходят с молотка за огромную цену. В минувшем месяце одно из них продано на аукционе Bonhams за рекордные 106 тыс. фунтов ($140 тыс.), что в три с половиной раза превысило первоначальную оценочную стоимость лота.





