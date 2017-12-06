Президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников бывшего губернатора Одесской области и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили финансируемой из Москвы "гоп-компанией, жаждущей крови", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало", - сказал президент, выступая в среду перед военными на полигоне во Львовской области.

"Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества, - продолжал Порошенко. - Президент и правительство уважает право граждан на мирный протест, в отличие от организаторов, которые жаждут крови, которые провоцировали силовиков".





