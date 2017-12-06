Путин пообещал в ближайшее время принять решение об участии в выборах президента

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение по поводу участия в выборах президента РФ в 2018 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", - сказал Путин на церемонии вручения премии "Доброволец России 2107".

Вопрос о планах участвовать в выборах 2018 года задал Путину ведущий премии. Президент же отметил, что для участия в выборах кандидату нужны доверие и поддержка граждан России, и спросил у зрителей церемонии - участников волонтерского движения России, поддержат ли они его, если он решит выдвинуть свою кандидатуру. В ответ волонтеры хором выкрикнули "да". Путин заверил их, что принимая решение о выдвижении, будет "иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию".