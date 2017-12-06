Представленная Азербайджаном в ЮНЕСКО заявка о традиции приготовления долмы не имеет научной основы

Включение традиции приготовления долмы в качестве азербайджанского блюда в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, по всей вероятности, является результатом икорной политики. В беседе с Арменпресс этнограф Светлана Погосян отметила, что представленная Азербайджаном заявка не имеет научной основы.

«Я изучила заявку Азербайджана, оно было необоснованным и неграмотным. В заявку включены названия мест, которые не имеют связи с Азербайджаном, очевидно, что делается попытка использовать культуру других стран. Что касается долмы, то еще кандидат исторических наук, опытный кулинарный специалист В. В. Похлебкин давно заметил, что некоторые блюда в азербайджанской кухне взяты из армянской кухни, в том числе и долма, и что “эти блюда вошли в ежедневный список основных блюд азербайджанского народа”», - отметила Погосян.

Сегодня как в Армении, так и в диаспоре существуют национальные традиции и навыки по приготовлению многих национальных блюд. Каждая домохозяйка во всех регионах Армении готовит разные виды долмы без каких-либо конкретных рецептов, т.е. носитель традиции передает ее из поколения в поколение.

Традиционное блюдо долма подается во всех армянских ресторанах. В Армении проводится ежегодный фестиваль долмы, в ходе которого отдельные лица и организации представляют традиционные образцы долмы.

«Здесь нам нужно серьезно подумать. Я думаю, что мы несильны в этой области. Необходимо провести серьезную работу в области культуры», - сказала этнограф.

Согласно этимологическому словарю Ачаряна, слово долма произошла от корня «доли», обозначающей виноградную лозу, в листья которой и заворачивается фарш при приготовлении традиционной долмы.