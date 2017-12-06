После капитального ремонта ереванский детский сад №70 открыл свои двери перед 200 воспитанниками

Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с первой леди РА Ритой Саргсян присутствовали на церемонии открытия отремонтированного столичного детского сада №70, который впредь будет носить название «Лаптерик». В детском саду, имеющем почти 30-летнюю историю, со дня основания не был проведен капитальный ремонт и сегодня после ремонтных работ детский сад в совершенно новых условиях открыл свои двери перед 200 воспитанниками. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Честь торжественного открытия детского сада была предоставлена мэру Еревана Тарону Маргаряну и первой леди РА Рите Саргсян.Программа по капитальному ремонту дошкольного учреждения осуществлена при содействии первой леди РА, на средства благотворительных фондов «Луйс» и «Биайна». При содействии мэрии Еревана полностью оборудованы комнаты, актовый зал и кухня. Двор детского сада также благоустроен и оборудован современными детскими играми.Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с первой леди РА Ритой Саргсян обошел здание и ознакомился с проделанной работой. Ответственные лица отметили, что в рамках программы, для обучения и воспитания детей созданы все необходимые условия.