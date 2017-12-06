Папа Римский призвал не переносить посольство США в Иерусалим

Папа Римский Франциск в среду выразил озабоченность из-за решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим и призвал соблюдать статус-кво, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил ранее представитель Белого дома, Дональд Трамп объявит об этом решении сегодня, 6 декабря.

"Не могу скрыть своей глубокой озабоченности в связи со сложившейся в последние дни ситуацией и в то же время не обратиться с печальным призывом соблюдать статус-кво города в соответствии с многочисленными резолюциями ООН", — заявил понтифик на всеобщей аудиенции в среду.

Иерусалим, по словам папы, "остаётся уникальным городом, священным для евреев, христиан и мусульман".

Папа выразил надежду, что в вопросе Иерусалима "будут преобладать мудрость и терпение ".