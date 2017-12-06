Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к хаосу в регионе: Чавушоглу

Министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что предложение руководства США о признании Иерусалима столицей Израиля приведет к хаосу в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Об этом министр ИД Турции Чавушоглу заявил во время встречи министров ИД стран НАТО в Брюсселе.

«Это будет большой ошибкой. Вместо мира и стабильности, это приведет к хаосу в регионе. Позиция Турции в этом вопросе известна»,- сказал он.

По его словам, эта инициатива США направлена не только против мусульманского мира, но и против мира в целом. Он сказал, что позицию Турции в этом вопросе он сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Ранее по этому вопросу высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В связи с готовящимся со стороны США признанием Иерусалима столицей Израиля, он сказал, что это приведет к разрыву отношений с США, назвав Иерусалим «красной линией» для мусульман.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.