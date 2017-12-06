Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял участие в ежегодном мероприятии "Транспортная неделя - 2017" в Москве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, "Транспортная неделя -2017" включает в себя комплекс наиболее значимых событий в области транспорта, в котором участвуют руководители законодательных и исполнительных органов стран-участников СНГ, представители иностранных транспортных компаний, финансовых учреждений, страховых компаний, банков и международных организаций.

В рамках мероприятия 6-ого декабря состоялось заседание экспертов по подготовке совещания руководителей стран-членов уполномоченных органов Евразийского экономического союза и министерства транспорта Китая. Ему последуют намечающиеся 7-ого декабря совещания руководителей стран-членов уполномоченных органов Евразийского экономического союза и министерства транспорта Китая.

В рамках мероприятия "Транспортная неделя -2017" запланированы пленарные заседания по темам "Российский транспорт: в гармонии с природой", "ГЛОНАСС Технологии в цифровой экономике".

Также будут проведены отраслевые конференции по темам "Актуальные вопросы по безопасности транспорта", "Совершенствование системы ценообразования в дорожном секторе: пути их решения", робота круглого стола, "Партнерская политика ГЛОНАСС АО", "Новые технологии и инновационные решения ГЛОНАСС АО", "Цифровое будущее транспортной сферы", "Новые механизмы дорожной инфраструктуры и технологии финансирования: потенциал, тенденции, перспективы".

В ходе визита запланированы двусторонние встречи министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения с министром транспорта России, с руководителями транспортного сектора стран-участников СНГ, с руководством ОАО "Российские железные дороги".