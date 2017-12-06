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Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Финляндии Саули Нийнистё


Президент Армении  Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Финляндской Республики Саули Нийнистё по случаю национального праздника страны – Дня независимости. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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