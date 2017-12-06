“Арцах отделился от СССР и провозгласил свою независимость на тех же правовых основах, как Армения и Литва”: Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 6 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Эрикаса Петрикаса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя посла в НС, Э.Шармазанов подчеркнул, что Литва – первая страна, признавшая независимость Армении, и единственная из Балтийских стран, признавшая Геноцид армян.

Вице-спикер НС высоко оценил двусторонние армяно-литовские отношения и сообщил, что готовится с официальным визитом посетить Литву.

Э.Шармазанов коснулся подписанного 24 ноября Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС, констатировав, что Армения – единственная страна, которая является членом ЕАЭС и подписывает соглашение с ЕС. По его словам, Армения может стать надежным мостом между странами-членами ЕАЭС и ЕС.

Вице-спикер НС обратился к институциональным реформам, развитию демократии и борьбе с коррупцией в Армении.

Затронув проблему Арцаха, Э.Шармазанов отметил: “Арцах никогда не составлял часть Азербайджана, обретя независимость посредством референдума до распада СССР. Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения и Литва, поскольку отделился от СССР и провозгласил свою независимость на тех же правовых основах”.

Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас поздравил с подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС и охарактеризовал отношения Литва – Армения как образцовые. Он отметил, что Армения – единственная страна-член ЕАЭС, с которой Литва увеличила объемы экспорта.

По словам посла, хотя показатели товарооборота невелики, но весом как потенциал, так и желание сотрудничать. Г-н Петрикас обратился к достижениям армяно-литовского сотрудничества в области экономики, культуры, образования и с удовлетворением отметил, что Литва в ряду стран-членов Восточного партнерства большое место отводит углублению отношений именно с Арменией. Посол с радостью воспринял создание литовской общины в Армении.