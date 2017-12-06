Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей
Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 6-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, причиной этому стал обильно выпавший снег.
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