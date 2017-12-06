США хотят начать войну на Ближнем Востоке, заявил Хаменеи

США хотят начать войну на Ближнем Востоке, желание "врагов" объявить Иерусалим столицей Израиля говорит об их бессилии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Тираном на сегодняшний день являются Америка, сионистский режим и все их прихвостни в регионе, которые хотят начать войну, что является планом США", — заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.

Верховный лидер Ирана также отметил, что "заявление врагов о желании объявить Иерусалим столицей оккупированной Палестины происходит из-за их бессилия и немощности", добавив, что Палестина будет свободной.

"У них связаны руки в палестинском вопросе, и они не могут достичь своих целей", — заявил Хаменеи.