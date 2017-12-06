В Кремле призвали исключить эмоции и серьезно проанализировать решения МОК

В Кремле призвали не спешить с оценками решения Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской сборной РФ, пока российские спортсмены не выработают консолидированную точку зрения о своих дальнейших действиях, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул: "В любом случае нам нужно ответить на ряд вопросов, для этого потребуются контакты с МОК, необходимо сейчас определить, кто и как будет вести эти контакты".

Песков также отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на защите российских спортсменов, а не на теме наказания российских чиновников, в том числе вице-премьера Виталия Мутко.