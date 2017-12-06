Эрдоган возбудил новый иск в отношении Кылычдароглу

Президент Турции Эрдоган возбудил новый иск в отношении лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Причина – опубликованные Кемалем Кылычдароглу документы о замешанности близких и друзей Эрдогана в оффшорном бизнесе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Накануне Кылычдароглу заявил в своем выступлении, что турецкий бизнесмен Реза Сарафм обвиняемый в США в отмывании денег, получал информаацию непосредственно от Эррдогаана.

Адвокат Эрдогана Хуссейн Айдын заявил, что считает это оскорблением в аадрес президента. Он представил иск в прокуратуру Анкары.

Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган возбудит новый иск в отношении лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. Причина – опубликованные Кемалем Кылычдароглу документы о замешанности близких и друзей Эрдогана в оффшорном бизнесе. На заседании Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что сын, брат, дядя Эрдогана и еще несколько человек, связанных с ними, в 2011 году вывели в офшоры 15 млн долларов. В подтверждение своих слов он продемонстрировал некоторые финансовые документы.

Адвокат Эрдогана Ахмет Озель заявил, что эти документы следует изучить не предмент подлинности и достоверности. «Мы потребуем сатисфакции от Кылычдароглу в суде»,- заявил адвокат Эрдогана Ахмет Озель.