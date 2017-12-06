Губернская управа Анкары запретила акции протеста прокурдской Демократической партии народов, назначенные на 6-7-е декабря. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

О планируемых акциях прокурдской Демократической партии народов в поддержку Селахаттина Демирташа, Фиген Юкседаг и Идриса Балукена сообщалось в соцсетях. Судебные слушания по делам Селахаттина Демирташа, Фиген Юкседаг и Идриса Балукена начинаются 6-го декабря.

Губернская управа Анкары объясняет свой запрет террористической угрозой и соображениями безопасности, а также необходимостью соблюдения общественного порядка.

Из штаба прокурдской Демократической партии народов сообщают, что защитой Демирташа занимаются 1250 адвокатов, тогда как в здании суда в Синджане помещается всего лишь 20 человек.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов Турции (HDP), а также 12 депутатов из 59 от Демократической партии народов Турции. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.