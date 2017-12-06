Инспекторы Государственной службы безопасности продуктов питания проводят рейды для обнаружения азербайджанских конфет. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Государственной службы безопасности продуктов питания Нвард Аракелян. В одном из ереванских магазинов нашли конфеты азербайджанского производства. Журналист газеты "Аравот", купивший сладости, написал об этом в газете, указав, что на обертках конфет указан адрес производителя — ООО "Ширин", улица Буниатова 17а, Баку, Азербайджан.

В Государственной службе безопасности продуктов питания не получали обращений от автора публикации или иных гражданских лиц, информация поступила к ним из СМИ.

Пресс-секретарь Государственной службы безопасности продуктов питания Нвард Аракелян сообщила, что она собирается изучить эту информацию.

«Инспекторы Государственной службы безопасности продуктов питания проводят рейды для обнаружения азербайджанских конфет»,- сказала пресс-секретарь Государственной службы безопасности продуктов питания Нвард Аракелян.