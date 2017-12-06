Вьетнамец спас тонущего щенка, сделав ему искусственное дыхание

Вьетнамский велосипедист спас тонущего щенка, сделав ему искусственную вентиляцию легких с помощью пластиковой бутылки. Процесс он запечатлел на камеру, прикрепленную к его шлему, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сначала он растер потерявшее сознание животное и проверил, не проглотило ли оно язык, потом взял бутылку с отрезанным дном, приложил к морде и начал дышать в горлышко. После этого щенок начал подавать признаки жизни.

Велосипедист обернул его в ткань, чтобы согреть. В интервью вьетнамским СМИ он признался, что действовал по наитию и ничего не знал о том, как правильно делать искусственное дыхание.