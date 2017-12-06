Убийство в Ереване: на жертве обнаружены множественные огнестрельные ранения

В следственном отделе Малатия-Себастия СК Армении возбуждено уголовное по факту убийства 38-летнего Аршака Галстяна. Предпринимаются оперативно-розыскные мероптиятия для выяснения обстоятельств убийства и круга вовлеченных лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Центр оперативного управления ереванского управления полиции в 00.05 6-го декабря поступило сообщение о том, что около роддома квартала Б-4 Юго-западного массива Еревана горит автомобиль, в салоне горящего автомобиля имеется труп. На место выехала оперативная группа. По адресу ул. Бабаджаняна, 13/2, в салоне автомобиля марки «Ниссан» был обнаружен труп Аршака Галстяна, 1979 г.р., с огнестрельными ранениями. В заднем салоне было обнаружено 6 гильз калибра 5.45, на переднем сиденье машины найдена пуля.

По данным ;предварительного осмотра трупа установлено, что на жертве обнаружены множественные огнестрельные ранения – в областях предплечья, плеча, левого плечевого пояса, слева на шее, на левой половине грудной клетки, справа на шее, в области правого плечевого пояса.

В следственном отделе Малатия-Себастия СК Армении возбуждено уголовное по ст. 104-и 235 УК Армении.

В ходе оперативно-розыскных мероптиятий выяснилось, что в Аршака Галстяна стреляли из другой машины, удалось выяснить данные об этой машине личность преступника, его связь с жертвой.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.