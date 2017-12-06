Следствие допросило бывшую жену Джигарханяна

Следователь допросил бывшую жену актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую в рамках уголовного дела о нарушении тайны личной жизни. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила ТАСС представитель экс-супруги Элина Мазур.

"Накануне состоялся допрос Виталины Цымбалюк-Романовской в рамках возбужденного в отношении неустановленных лиц уголовного дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Допрос носил формальный характер, никаких обвинений в адрес моей доверительницы предъявлено не было", - сказала Мазур.

Правоохранительные органы ранее возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц в связи с обнаружением в рабочем кабинете Джигарханяна прослушивающих устройств.





