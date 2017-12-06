Бангладеш переселит 100 тыс. мусульман-рохинджа на необитаемый остров

Власти Бангладеш одобрили план по переселению около 100 тысяч беженцев рохинджа из Мьянмы на необитаемый и подверженный наводнениям остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в среду американский телеканал CNN.

Отмечается, что этот план обойдется правительству страны в $278 млн и должен быть реализован до ноября 2019 года.

Власти страны сообщили, что "в скором времени" начнут застраивать остров Тенгар Чар, который сейчас считается необитаемым.

В свою очередь международные правозащитные организации раскритиковали план по переселению беженцев. "В отчаянной попытке сделать так, чтобы рохинджа покинули лагеря беженцев и в конечном итоге вернулись в Мьянму, они (власти Бангладеш - ИФ) ставят под угрозу безопасность и благополучие (беженцев рохинджа - ИФ)", - заявил директор южно-азиатского отделения "Международной амнистии" Бирадж Патнак.

Ранее в этом году более 620 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы. Причиной массовой иммиграции стало обострение зревшего многие годы конфликта между членами мусульманской народности и бирманцами в штате Ракхайн.