Стоимость активов Великобритании достигла рекордных 10 трлн фунтов

Чистая стоимость активов Великобритании составляла на конец 2016 года рекордные 9,8 трлн фунтов стерлингов ($13,2 трлн). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Рост показателя за минувший год составил 803 млрд фунтов, или 8,9%, что является самым существенным подъемом с момента начала ведения расчетов. Основной причиной повышения является подорожание земель (на 280 млрд фунтов, или на 5,9%), на которые приходится половина всех британских активов.

Стоимость земель взлетела на 412% за последние 20 лет, что примерно вдвое превышает темпы подорожания других активов, отмечает The Daily Mail. Тем не менее в минувшем году скорость роста существенно замедлилась по сравнению с 15% в 2014 году и 10% в 2015 году.