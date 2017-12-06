При попытке задержания Саакашвили в лагере возле Рады пострадали 13 человек

Двое гражданских лиц и 11 силовиков пострадали в результате утренних столкновений у здания парламента в Киеве. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины в Twitter.

"В результате инцидента под Верховной радой пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщала о 10 пострадавших, из которых четверо полицейских и шестеро гражданских.

"Активисты начали провоцировать полицию, бросаться на правоохранителей. Соответственно, был применен слезоточивый газ и произошло столкновение. В результате у нас есть информация о четырех травмированных полицейских и о шестерых пострадавших гражданских", - сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Блищик также сообщила, что часть протестующих находится на территории лагеря возле парламента, а другая, вооруженная дубинками и палками, находится в холле отеля "Киев".

Во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили должен предстать перед правоохранительными органами в течение 24 часов добровольно, иначе за ним придут сотрудники правоохранительных органов в принудительном порядке. Сегодня утром сотрудники полиции Киева предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной рады, но встретили отпор протестующих и отступили.



