Армянский танец «Кочари» включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Во время 12-й сессии ЮНЕСКО, которая проходила на острове Джеджу в Южной Корее, в рамках конвенции «О сохранении нематериального культурного наследия», армянский танец «Кочари» был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее армянский танец «Кочари» получил положительную оценку экспертов – на основании предъявленной Арменией заявки.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, при этом было учтена информация о том, что представляет собой танец, что символизирует и какую роль играет в жизни армянского народа. Кочари – традиционный танец, который широко исполняется по всей Армении во время праздников, семейных торжеств и других праздничных мероприятий. «Кочари» характеризуется экспертами ЮНЕСКО как «танец, доступный для всех – независимо от возраста, пола или социального статуса, содействующий обеспечению непрерывности исторической, культурной и этнической памяти».