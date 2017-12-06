"Любовница Профьюмо" умерла в Лондоне

Кристин Килер, модель, оказавшаяся замешанной в шпионский скандал эпохи холодной войны, умерла в возрасте 75 лет в одной из больниц Лондона, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Любовная связь с фотомоделью стоила карьеры министру обороны Великобритании Джону Профьюмо в 1963 году.

Позже выяснилось, что молодая девушка была одновременно любовницей помощника военно-морского атташе при советском посольстве в Лондоне Евгения Иванова.

Передавала ли она какую-либо информацию советскому дипломату - неизвестно до сих пор.

Однако сам факт того, что у министра от Консервативной партии была любовница, и подозрения контрразведки, что речь идет о шпионаже, вынудили Профьюмо уйти в отставку.

По словам сына Килер, Сеймура Платта, его мать "заработала свое место в британской истории, заплатив огромную личную цену". Он добавил, что семья гордится ею.