Надо создать крепкие основы для экономического прогресса: Ара Баблоян – о госбюджете Армении

В НС Армении проходит обсуждение госбюджета Армении. С программной речьювыступил председатель НС Армении Ара Баблоян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В своем выступлении председатель НС Армении Ара Баблоян сказал:

«Уважаемые депутаты,

многоуважаемые члены правительства,

представленный правительством проект закона РА “О Государственном бюджете Республики Армения на 2018 г.” не только экономический, но и политический документ. И развернувшиеся вокруг него трудные и ответственные дебаты, касающиеся перспектив развития нашей страны, естественно, помимо экономических и социальных, также политические.

Благодарю представителей всех политических сил за интересные обсуждения и активные позиции.

Выражаю также признательность представителям правительства во главе с премьер-министром – за плодотворное сотрудничество и слаженную работу с парламентом.

Очередное обсуждение очередного бюджета страны – еще одна возможность и повод говорить о существующих проблемах, вызовах, их преодолении и решении. Все мы осознаем, что нет времени медлить, поэтому следует быть более последовательными и принципиальными. Мы не имеем права спокойно перевести дух, успокаиваясь тем, что международный финансовый кризис уже позади, что мы сдержали возможные сложные последствия этого кризиса, что развязывается тот или иной геополитический узел и т.д.

Следует создать прочные основы для экономического прогресса, благосостояния и оптимизма.

Уважаемые коллеги,

конечно, невозможно в рамках отведенного на выступление времени полноценно обратиться к многочисленным профессиональным нюансам государственного бюджета 2018 года. Но в то же время могу отметить, что, по большому счету, главный финансовый документ страны говорит: давайте будем честны перед самими собой и примем, что в этот момент таковы рамки наших возможностей.

Однако он говорит также, что имеющееся у нас должно расходоваться так, чтобы в последующие годы могли сказать: мы сами расширили рамки наших сил.

Искренне должен сказать, что проект бюджета 2018 года меня одновременно и воодушевляет, и в какой-то мере беспокоит.

Воодушевляет, так как вижу четкую программу экономического подъема, вижу неколебимую волю к укреплению оборонной сферы и, наконец, вижу почерк называть вещи своими именами и не уповать на “розовые очки”.

Все это я вижу очень четко, и это меня вдохновляет.

Но я вижу, что проект государственного бюджета 2018 года не столь щедр к социальной сфере, в частности к сфере образования и здравоохранения. И хотя я прекрасно понимаю, что то, что мы сейчас делаем, расширит наши завтрашние возможности для роста тех же социальной, образовательной и здравоохранительной сфер, все равно, в дальнейшем мы должны серьезнее работать над увеличением финансирования этих сфер, по меньшей мере не снижением.

Действительно, проектом госбюджета определенно сокращается финансирование здравоохранения. Здравоохранение – сфера, где потерянное сегодня очень трудно или почти невозможно восстановить завтра. Реформы, оптимизация в этой сфере, цель которых бережнее использовать бюджетные средства, сделать систему более современной и гибкой, не должны иметь нежелательного воздействия на предоставляемые населению услуги. Тем не менее рад, что, осознавая возможное негативное влияние сокращения финансов на здоровье граждан и на систему здравоохранения, правительство смогло найти пути урегулирования проблемы. В итоге, в окончательном варианте представленного госбюджета 2018 года, по сравнению с первым вариантом проекта, финансирование сферы здравоохранения существенно увеличено – на 4 млрд драмов.

Уважаемые коллеги, ясно, что госбюджет 2018 года, естественно, не может вместить в себе все пожелания. И здесь возникают разногласия, сталкиваются точки зрения и позиции политических сил, депутатов и представителей правительства. Однако понятно, что решить все вопросы сразу, мягко говоря, трудно, а зачастую – невозможно. Поэтому популизм неприемлем никоим образом, поскольку может привести также к социальному бедствию. Следует идти реальным путем, отдавая предпочтение приоритетам.

Надеюсь, мы сможем, проявив оптимистичное видение перспектив, принять наиболее оптимальный вариант госбюджета. Тем самым правительство получит возможность реализовать намеченные программы, достичь стабильного роста экономики, чтобы слово претворилось в дело, а дело в свою очередь дало результат.

Призываю проголосовать в пользу проекта закона РА “О Государственном бюджете РА на 2018 г.»