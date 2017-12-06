Болгары связали огромный шарф на все тело

Болгарская компания по производству вязаных и трикотажных вещей представила гигантский шарф, в который полностью помещается человек. Фотографии аксессуара опубликованы на сайте онлайн-магазина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ширина шарфа составляет 2,5 метра. На снимках видно, что его можно сложить пополам, чтобы он выглядел как платье, или полностью расправить и укутаться в него с головой. Цена — 280 долларов. Аксессуар доступен в пяти цветах.