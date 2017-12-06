МЧС Армении сообщает, что по положению на 13:30 6-го декабря на территории Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 6-го декабря – ночью, 8-го – днем, 9-10-го декабря на территории Армении ожидается погода без осадков. 6-го декабря – днем, 7-го декабря – на всей территории Армении, 8-го декабря – в южных областях, ожидаются осадки: 6-го декабря – в горных районах в виде снега, в низинных районах – мокрого снега и дождя, а с 7-го декабря - в виде снега.

На ряде дорог в Шираке, Лори, Котайке, Гегаркунике, Вайоц Дзоре, Арагацотне и на дороге Сраван-«Зангер» идет снег.

В Котайке – туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 6-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.