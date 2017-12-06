Аргам Абрамян назвал дезинформацией сведения о том, что он приостановил благотворительные проекты в Арташате

Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Царукян», бывший мэр Арташата Аргам Абрамян назвал дезинформацией распространяемые в прессе сведения о том, что он приостановил благотворительные проекты после своего ухода с должности мэра. Речь в частности о закрытии благотворительного маршрута Арташат-Ереван. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

«Все начатые проекты, благотворительные программы мы продолжаем», – сказал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Царукян», бывший мэр Арташата Аргам Абрамян.

На вопрос, какие у него отношения с новым мэром Арташата – представляющим Республиканскую партию Армении Кареном Бениаминяном, Аргам Абрамян ответил: «Я знаю его очень давно, у нас нормальные отношения».

Что же касается того, намерен ли его отец - экс-премьер Армении Овик Абрамян, возвращаться в политику, Аргам Абраамян затруднился ответить на вопрос. «У него достаточно дел, занимается ими», – сказал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Царукян», бывший мэр Арташата Аргам Абрамян.