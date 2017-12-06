Шестилетнюю россиянку признали самой красивой девочкой планеты

Самой красивой девочкой в мире признана шестилетняя россиянка Анастасия Князева. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Девочка пришла на смену 16-летней француженке Тилан Блондо, которая получила данный титул в том же возрасте.

Князева уже собрала легион фанатов по всему миру, которые восхищаются ее кукольной внешностью и яркими голубыми глазами. У новой звезды Instagram уже больше 500 тысяч подписчиков.

На сегодняшний день Настя уже приняла участие в десятках фотосессий, а также заключила контракт с модельным агентством President Kids Management. В октябре 2016 года девочка стала лицом коллекции Little Miss Aoki — люксового бренда Mischka Aok. Кроме того, ее пригласили участвовать в рекламных кампаниях Amoreco и Kisabiano.