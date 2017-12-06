Состоялся плановый мониторинг миссии ОБСЕ в направлении Куропаткино
12:53, 6 Декабрь, 2017
Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 6 декабря провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Арцаха.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова).
С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.