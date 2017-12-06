Бомбардировщики ВВС США нанесли удары по полигону недалеко от границы с КНДР

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer нанесли в среду удары по учебным целям на территории Республики Корея недалеко от границы с КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов.

"Несколько B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-22 Raptor провели маневры с учебным бомбометанием, продемонстрировав способность и решимость союзников дать жесткий ответ на северокорейские ракетные и ядерные провокации", - говорится в сообщении.

Цели, установленные на полигоне в провинции Канвондо на северо-востоке страны, были успешно поражены, отмечает КНШ. По его данным, в учениях также приняли участие южнокорейские самолеты ВВС F-15Ks и KF-16s.

Бомбардировка было частью проходящих в Южной Корее совместных с США масштабных маневров ВВС Vigilant ACE 18. КНШ отмечает, что к данным учениям впервые в истории привлечены истребители пятого поколения.



