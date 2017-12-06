Комитет министров Совета Европы принял беспрецедентное решение начать расследование в отношении Азербайджана

Комитет министров Совета Европы принял решение начать расследование в отношении Азербайджана за неисполнение решения Европейского суда по правам человека. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.

«Ранее Комитет министров Совета Европы не принимал подобных решений в отношении какой-либо из стран. Напомню, что речь идет о расследовании в отношении Азербайджана за неисполнение решения Европейского суда по правам человека от 2014 года, которое предписывает освободить из-под стражи оппозиционера Ильгара Мамедова. Комитет министров Совета Европынеоднократно призывал Азербайджан исполнить решение Европейского суда по правам человека, однако Мамедов до сих пор в неволе»,- сообщила зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.

Как сообщалось ранее, Ильгар Мамедов был арестован 4 февраля 2013 года по обвинению в разжигании массового насилия после того, как он поехал освещать уличные беспорядки в Губу на северо-западе Азербайджана. Шекинский суд приговорил Ильгара Мамедова к 7 годам лишения свободы в марте 2014 года.

В мае 2014 года Европейский суд по правам человека установил, что его арест противоречит Европейской конвенции по правам человека. Приговор стал окончательным 13 октября 2014 года, когда Страсбургский суд отклонил обращение правительства Азербайджана. 4 декабря 2014 года Комитет Министров СЕ потребовал его немедленного освобождения, однако это требование было проигнорировано. Позже, с декабря 2014 года, Комитет министров принял многочисленные решения и промежуточные резолюции, в которых подчеркиваются основные недостатки уголовного судопроизводства, выявленные в решении суда Европейского суда в мае 2014 года, и призывал к немедленному и безоговорочному освобождению Мамедова.«Однако в течение трех лет с момента вынесения судом судебного решения Мамедов остается под стражей на основании искаженного уголовного дела», - говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.