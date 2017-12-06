Президент Южной Кореи посетит Китай, где обсудит ядерную проблему КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 13 декабря отправится в Китай, где обсудит с руководством страны ракетно-ядерную проблему КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает в среду администрация южнокорейского лидера.

"Ожидается, что в ходе трехдневного государственного визита, который начнется в следующую среду, Мун Чжэ Ин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином затронет тему ракетно-ядерной программы КНДР", - отмечается в сообщении.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении республики.

С середины сентября КНДР на протяжении 75 дней воздерживалась от каких-либо провокационных действий, однако 29 ноября осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км. В зоне поражения может оказаться практически вся территория США.





