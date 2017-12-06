СМИ: экипаж подлодки San Juan восемь раз звонил на базу из-за аварии перед исчезновением

Капитан аргентинской подводной лодки San Juan восемь раз звонил на военно-морскую базу из-за возникшей аварии незадолго до исчезновения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал Todo Noticias.

Представитель ВМС республики Энрике Бальби подтвердил, что субмарина несколько раз выходила на связь в ночь перед последним контактом. По данным телеканала, в распоряжение которого попал отчет предоставляющей услуги спутниковой связи компании Tesacom, экипаж сделал четыре звонка 15 ноября в период с 01:11 по 01:49 и еще четыре - с 06:09 по 07:36. После этого субмарина больше не выходила на связь, общая продолжительность звонков составила порядка 55 минут.

"Первые звонки капитан сделал, чтобы сообщить о неисправности и возникшем коротком замыкании, начале возгорания, которое представляло собой дым без пламени", - сказал Бальби на пресс-конференции. По его словам, затем всю информацию экипаж передал в письменном виде для того, чтобы "избежать искажения фактов". Для этого также использовалась спутниковая связь.