Днем 6-го декабря, а также 7-го декабря Армения будет находиться под воздействием циклона со Средиземного моря. Температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с бщественностью МЧС Армении.

На территории РА ночью 6-го и 8-го, 9-го, 10, 11-го декабря ожидается погода без осадков, с 6-7, во второй половине дня, днем 8-го на территории республики, в вечерние часы 7-го в марзе Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, 6-го в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде мокрого снега, 7-го на территории республики - в виде снега, днем 8-го - в виде слабого снега.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 6-го и 7-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, в горных районах - метель и низкая горизонтальная видимость.Днем 6-го, с 7-10 декабря температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

Вечером 6-го декабря снегопады ожидаются на всей территории Армении, что обусловлено проникновением холодных арктических воздушных потоков с северо-запада.

6-7 декабря в отдельных местностях ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, в горных районах - метель, низкая горизонтальная видимость.