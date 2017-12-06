Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 11:30 6-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, причиной этому стал обильно выпавший снег.