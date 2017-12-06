Неделя Нобелевских торжеств продлится с 6 по 10 декабря в Стокгольме

Неделя Нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается 6 декабря в шведской столице. Сама награда будет вручена 10 декабря в Стокгольмской филармонии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего в нынешнем году ее получат 11 человек и 1 организация. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. На этот раз ее удостоилась Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) "за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия".

"Они немного устали после перелета, но полны ожиданий в преддверии торжеств", - пояснил встречавший лауреатов в аэропорту Стокгольма Арланда секретарь Нобелевского комитета по медицине Томас Перлман.

Самым возрастным обладателем премии этого года стал 85-летний американский физик Райнер Вайсс. Самый молодой - 63-летний британский писатель Кадзуо Исигуро.

Каждый нобелевский лауреат имеет право включить в состав своей официальной делегации до 14 человек. Все расходы по перелету и проживанию в Стокгольме виновников торжеств и их супругов берет на себя Нобелевский фонд.

Почетные гости живут в центре города напротив королевского дворца - в одном из самых известных в мире "Гранд-отелей", о котором был даже снят фильм и который помнит немало историй, связанных с лауреатами.

С 1901 года награда вручалась в общей сложности 585 раз, ее получили 892 человека и 24 организации.

Обладателей премии, как всегда, ждет насыщенный график: интервью, конференции, встречи со студентами, концерты и, конечно же, банкет - кульминация праздничной недели. Меню для него впервые составил известный шведский ресторатор Том Шёстедт. "Я, конечно, очень рад, что обратились ко мне, это потрясающая возможность. И это вызов: ведь до меня обед готовило много выдающихся поваров", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

Всего на торжества в Стокгольме и Осло из средств Нобелевского фонда будет потрачено 15 млн крон (около $1,8 млн). В эту сумму входят основные расходы: транспорт, проведение банкета, оплата проживания лауреатов.

За последние 10 лет количество мероприятий, проводимых во время недели торжеств и носящих название "нобелевские", значительно выросло. Появился, например, Нобелевский концерт и семинар "Диалог Нобелевской недели". Правда, они финансируются за счет средств спонсоров.

Если в 2011 году сумма Нобелевской премии составляла 10 млн крон ($1,19 млн), то в 2012 году она уменьшилась до 8 млн крон "по причине неблагоприятной экономической ситуации". В этом году сумма вознаграждения выросла до 9 млн крон ($1,07 млн).

"Размер премии будет зависеть от того, как далее будет развиваться экономика. И за последние годы мы видели очень хороший рост. Поэтому мы и смогли поднять сумму с 8 до 9 млн крон. Сегодня у фонда 4,2 млрд шведских крон ($500 млн), а когда мы снизили денежную составляющую, у нас было примерно 2,9 млрд крон", - рассказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен.

"Хотя финансовые рынки хорошо развивались в последнее время, мы не можем быть уверены в том, что этот рост продолжится. Когда мы будем уверены в будущем, мы снова увеличим размер премии", - добавил он.

Самым главным и ответственным моментом всей недели для Хайкенстена остается церемония вручения премии. "Если меня что-то и тревожит, то это ситуация в мире: терроризм и подобные вещи. Это никогда нельзя контролировать. Хотя в филармонии у полиции безопасности все под контролем, на 100% уверенным быть нельзя", - пояснил он.





