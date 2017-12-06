Финляндия отмечает столетие независимости

Финляндия в среду отмечает столетие независимости, праздничные мероприятия начались уже накануне, во вторник, в 22 часа, на площади перед зданием мэрии Хельсинки президент страны Саули Ниинистё и первая леди Йенни Хаукио присутствовали на церемонии поднятия ста национальных флагов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте, посвященном столетию независимости страны.

В 2017 году Финляндия празднует столетие независимости. Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Владимиром Лениным.

Центральными событиями дня станут военный парад и традиционный приём у президента страны. Кульминацией празднований юбилея станет фейерверк, который будет организован во всех финских городах. В столице салют запустят в 22 часа над Южной гаванью.