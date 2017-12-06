В Стамбуле задержаны члены ИГИЛ

Силами антитеррористического подразделения полиции Стамбула ночью 5-го декабря была осуществлена спецоперация против ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Во время спецоперации по 6 адресам силами антитеррористического подразделения полиции Стамбула были задержаны члены ИГИЛ – 26 человек, принимавших участие в боевых действиях в зонах кон фликтов. Они намеревались осуществлять в Стамбуле теракты.

Начаты юридические процедуры по выдворению задержанных за пределы страны.