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В Стамбуле задержаны члены ИГИЛ


Силами антитеррористического подразделения полиции Стамбула  ночью 5-го декабря   была осуществлена спецоперация против ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

Во время спецоперации по 6 адресам силами антитеррористического подразделения полиции Стамбула  были задержаны члены ИГИЛ – 26 человек, принимавших участие в боевых действиях в зонах кон фликтов. Они намеревались осуществлять в Стамбуле теракты.

Начаты юридические процедуры по выдворению задержанных за пределы страны.

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