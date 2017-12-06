Депутаты НС Армении ратифицировали Таможенный кодекс ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», «за» принятие законопроекта проголосовали 82 депутата, против - 5 депутатов.

Таможенный кодекс ЕАЭС предполагает существенное упрощение таможенных процедур: сокращаются сроки оформления документов и облегчаются таможенные процедуры, контакты между хозяйствующим субъектами и таможенными органами сводятся к минимальным.



Предусматривается сокращение срока приема таможенных деклараций, возможность представлять декларации без сопроводительных документов. Кроме того, предусматривается возможность отсрочки выплаты таможенной пошлины на месяц и электронной оплаты счетов даже в ночные часы, а возможность временного экспорта продлена с полугода до года.

Кодексом также предусматривается, что с 2020 года вся документация будет представляться в электронном формате, в том числе, отпуск товаров с таможенных складов.

Целью принятия Таможенного кодекса является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Кодекс должен вступить в силу 1 января 2018 года.



Нормы Таможенного кодекса предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС. Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможней.



ТК предусматривает перевод таможенных операций в электронный вид, отказ от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации и возможность совершения таможенных операций с учетом информационных систем без непосредственного участия таможенников, отказ от истребования документов и сведений о товарах, которые таможня может получить в своих информационных ресурсах. Допускается возможность выпуска товаров в сокращенные сроки, освобождение от уплаты обеспечительных платежей при перевозках железнодорожным и воздушным транспортом, предоставление отсрочки по уплате платежей на один месяц.

5-го декабря в Национальном Собрании Армении прошло обсуждение законопроекта «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». Основной докладчик - заместитель председателя Комитета государственных доходов при правительстве РА Вахтанг Мирумян. 11 апреля завершился этап подписания Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Новый Таможенный кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации Договора от всех 5 стран-участниц. Ожидается, что за счет синхронизации проведения внутригосударственных процедур и направления в ЕЭК уведомлений об их проведении, будет обеспечено вступление в силу Договора о ТК ЕАЭС с начала 2018 года.

По словам Вахтанга Мирумяна, в соответствии с новым ТК, существенно сокращаются сроки таможенного декларирования товаров, контакты между осуществляющими внешнеэкономическую деятельность субъектами и таможенными органами.

Таможенный кодекс, в плане применения таможенных процедур предусматривает более четкие правила. К Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза имеются три приложения. Приложение № 1 касается непосредственно ТК, приложение № 2 – перечень международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, прекращающих действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Приложение № 3 – перечень положений международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, которые признаются утратившими силу в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.