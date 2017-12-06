В Таиланде по меньшей мере 15 человек стали жертвами наводнения

По меньшей мере 15 человек стали жертвами наводнения, продолжающегося на юге Таиланда с 25 ноября. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом 6 декабря сообщили в местном Департаменте по предотвращению чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий.

В результате непрекращающихся дождей вода поднялась на территории восьми южных провинций в некоторых местах до 1,5-2 метров. "От наводнения пострадали более 1,1 млн человек, разрушены дороги и мосты, затоплены сельхозугодия", - сообщил глава департамента Чатчай Промлерт. Стихийное бедствие пока не затронуло основные курорты королевства.

Армия подключилась к оказанию помощи в районе бедствия. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, которое в регион принесет новый штормовой фронт.

Как сообщила газета The Nation, 5 декабря в провинции Накхонситхаммарат водяным потоком с местной трассы был смыт автобус, перевозивший около 50 пассажиров, возвращавшихся с похорон. Двое человек до сих пор числятся пропавшими без вести.