6-го декабря на всей территории Армении пойдет снег

Днем 6-го декабря, а также 7-го декабря Армения будет находиться под воздействием циклона со Средиземного моря.



Как сообщает Армгидрометцентр, в среду днем на территории республики выпадут осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде мокрого снега с дождем.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

На территории РА ночью 6-го и 8-го, 9-го, 10-го декабря ожидается погода без осадков, с 6-7, во второй половине дня, днем 8-го на территории республики, в вечерние часы 7-го в марзе Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, 6-го в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде мокрого снега, 7-го на территории республики - в виде снега, днем 8-го - в виде слабого снега.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 6-го и 7-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, в горных районах - метель и низкая горизонтальная видимость.Днем 6-го, с 7-10 декабря температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

Вечером 6-го декабря снегопады ожидаются на всей территории Армении, что обусловлено проникновением холодных арктических воздушных потоков с северо-запада.

После полудня 7-го декабря циклон потеряет свою силу, осадки постепенно прекратятся кроме Вайцдзорской и Сюникской областей, а также Арцаха.6-7 декабря в отдельных местностях ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, в горных районах - метель, низкая горизонтальная видимость.Температура воздуха днем 6-го декабря и 7-10 декабря постепенно понизится на 8-10 градусов.В городе Ереван днем 5-го, ночью 6-го и 8-го, 9-го, 10-го декабря ожидается погода без осадков, с 6-7 во второй половине дня, днем 8-го ожидаются осадки. Днем 6-го - в виде мокрого снега, ночью 7-го, днем 8-го возможен снег. С 6-7 ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.В Ереване и Араратской долине сегодня прогнозируются осадки - сперва в виде снега с дождем, в вечерние часы - в виде снега. Осадки продлятся до утра 7-го декабря, после чего постепенно прекратятся.Ожидается, что в нагорных районах Еревана толщина снежного покрова составит 5-10 см, а в низинных районах - 2-5 см.